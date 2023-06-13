Федерация бокса России начала расследование итогов одного из поединков чемпионата страны

Федерация бокса России проведет расследование результата одного из финальных поединков чемпионата страны, сообщается на официальном сайте организации.

Речь идет о поединке в весовой категории до 63,5 кг между Усманом Магомадовым и Егором Козорезовым.

«Просмотрев бой и проанализировав его, мы пришли к мнению, что решение судей было неоднозначным и спорным. Поэтому Федерация бокса России назначила внутреннее расследование, в котором примет участие и тренерский совет», - заявил глава тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов.