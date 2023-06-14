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Гвоздик назвал легковеса, на которого он поставит в бою с Ломаченко

Украинец назвал спортсмена, способного победить соотечественника.
14 июня 2023 18:46
автор: Александр Кожевников

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик рассказал, с кем из спортсменов было бы сложно драться Василию Ломаченко.

«Думаю, Шакур Стивенсон. Это мог бы быть тяжелый бой для Василия. Я видел их спарринги пять-шесть лет назад, и тогда Стивенсон, будучи зелёным парнем, доставлял немало проблем. Сейчас это уже зрелый боксер.

Это было бы сложно для Василия стилистически. Я не знаю, как все сложится, но точно поставлю на Стивенсона», - сказал Гвоздик в эфире YouTube-канала «Два боковых».

Ломаченко в последнем поединке уступил единогласным решением абсолютному чемпиону в легкой весовой категории Девину Хейни.

источник: «Советский спорт»
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