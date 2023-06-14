Глава WBC отреагировал на недовольство Бивола

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол раскритиковал руководство WBC за отказ о от организации поединка против россиянина Артура Бетербиева, выступающего под флагом Канады.

Напомним, в WBC объяснили свою позицию непростой политической ситуацией, а глава организации Маурисио Сулейман заявил изданию Izquierdazo: «Наша позиция не обращена к отдельным людям, и нам очень жаль, если это кого-то задело. WBC – организация, борющаяся за мир и выступающая против злоупотребления властью. Жаль, что он стал жертвой в этой ситуации».

Ранее Бивол заявил, что все равно добьется поединка с Бетербиевым. По словам боксера, он намерен получить гражданство Киргизии, чтоб обойти санкции WBC в отношении россиян.