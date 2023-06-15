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«Это будет исторической ошибкой с их стороны». Кириенко - о решении МОК отозвать признание IBA

Комитет рекомендовал сохранить бокс в программе ОИ-2024 в Париже.
15 июня 2023 11:48
автор: Никита Плохих

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко о рекомендации исполкома МОК о лишении признания IBA.

Комитет ссылается на невыполнение Международной боксерской ассоциации решения в отношении от 19 декабря 2021 года.

 

«Давайте дождёмся 22 числа и будем внимательно следить за высказываниями президента международной федерации бокса. Мы четко видим его стратегию и политику, уверены в том, что такое решение МОК не примет, ведь оно ошибочное. Это будет исторической ошибкой с их стороны. Впереди непонятное и смутное будущее для бокса. А все хотят одного— развития данного вида спорта. Поддержка мощная, 205 стран развивают бокс, и большинство из них солидарно, что этот спорт единый и будет в олимпийской программе. Те, кто действительно за бокс, солидарны, что МОК не примет такое решение», - заявила Кириенко в интервью «Советскому спорту».

Добавим, что IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев.

 

источник: «Советский спорт»
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