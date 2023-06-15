Головкин отказался от титула чемпиона мира в среднем весе по версии IBO

Казахстанский боксер Геннадий Головкин освободил титул чемпиона мира в средней весовой категории по версии IBO.

Об этом сообщает BoxingScene. Отметим, что это был последний пояс, которым владел 41-летний спортсмен. Ранее Геннадий отказался от титулов по версии WBA и IBF. Пока официально Головкин не объявлял о завершении карьеры.

В последнем поединке боксер из Казахстана встречался с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и уступил по итогам 12 раундов единогласным решением судей. Бой состоялся в сентябре прошлого года.

Добавим, что всего в карьере на профессиональном ринге у Головкина 42 победы, два поражения и ничья.