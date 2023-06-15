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Российские боксеры Галямов и Загидов дисквалифицированы на два года

Оба спортсмена нарушили антидопинговые правила.
15 июня 2023 13:11
автор: Александр Евграфов

Российские боксеры Артем Галямов и Надирхан Загидов дисквалифицированы на два года на основании информации из базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), сообщает ТАСС.

Оба боксера дисквалифицированы до 8 мая 2024 года, а их результаты в соревнованиях с 16 мая 2012 года по 8 мая 2022 года аннулированы.

В апреле 2012 года Галямов выиграл юношеское первенство России в весовой категории до 52 кг, завершив в 2018 году свою карьеру. Загидов в том же году выиграл первенство в весовой категории до 48 кг, а в 2019 году перешел в смешанные единоборства.

источник: ТАСС
Российские боксеры Галямов и Загидов дисквалифицированы на два года
Оба спортсмена нарушили антидопинговые правила.
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