Российские боксеры Галямов и Загидов дисквалифицированы на два года

Российские боксеры Артем Галямов и Надирхан Загидов дисквалифицированы на два года на основании информации из базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), сообщает ТАСС.

Оба боксера дисквалифицированы до 8 мая 2024 года, а их результаты в соревнованиях с 16 мая 2012 года по 8 мая 2022 года аннулированы.

В апреле 2012 года Галямов выиграл юношеское первенство России в весовой категории до 52 кг, завершив в 2018 году свою карьеру. Загидов в том же году выиграл первенство в весовой категории до 48 кг, а в 2019 году перешел в смешанные единоборства.