Александр Поветкин: вывеска «Усик против Фьюри», цепляет, в отличие от «Усик против Дюбуа»

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA Александр Поветкин высказался о потенциальном поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Соперники могут провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Саудовской Аравии в конце 2023 года

«Да, этот бой будет интересным. Фьюри крепкий и неудобный боксер, а Александр Усик очень техничный. Было бы интересно посмотреть их бой. У Усика возможен бой с Дюбуа. Но опять таки вопрос в контексте отношений к этому бою. Например, вывеска «Усик vs Фьюри» цепляет, это весь мир посмотрит. А вот «Усик vs Дюбуа» как-то не очень», - заявил Поветкин в интервью «Советскому спорту».

В последнем поединке Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа раздельным решением судей. Всего на счету украинца 20 поединков, в которых он одержал 20 побед.