Александр Поветкин рассказал о своих амбициях в политике и жизни

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA Александр Поветкин не собирается заниматься политикой, занимать какие-либо государственные посты.

«У меня нет таких амбиций. У меня есть амбиции заниматься детьми, чтобы они росли здоровыми и нормальными людьми. Человек должен уважать старших, уважительно относиться к людям, помогать ближнему. Этого сейчас очень не хватает», - заявил Поветкин в интервью корреспонденту «Советского спорта».

По словам Поветкина, он восхищается участниками специальной военной операции, назвав их сильными ребятами.