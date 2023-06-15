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Александр Поветкин рассказал о своих амбициях в политике и жизни

Спортсмен назвал важные цели жизни.
15 июня 2023 13:58
автор: Никита Плохих

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA Александр Поветкин не собирается заниматься политикой, занимать какие-либо государственные посты.

«У меня нет таких амбиций. У меня есть амбиции заниматься детьми, чтобы они росли здоровыми и нормальными людьми. Человек должен уважать старших, уважительно относиться к людям, помогать ближнему. Этого сейчас очень не хватает», - заявил Поветкин в интервью корреспонденту «Советского спорта».

По словам Поветкина, он восхищается участниками специальной военной операции, назвав их сильными ребятами.

источник: «Советский спорт»
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