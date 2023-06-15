Александр Поветкин: братья не должны ругаться, все должно оставаться в семье

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA Александр Поветкин опечален состоянием бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

«Периодически общаюсь с Сашей Емельяненко. Не часто, но да, общался. По возможности. Я видел по телевизору его последний бой. Очень печально. Я ему желаю, чтобы он встал на ноги, взялся за голову, и чтобы все у него было хорошо. Ссора с Федором? Я считаю, что это все должно оставаться в семье. Братья не должны ругаться», - заявил Поветкин в интервью корреспонденту «Советского спорта».

Ранее Емельяненко-старший подчеркнул, что готов возобновить отношения с братом только при условии, если он осознает всю серьезность происходящего.