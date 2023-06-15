Магомед Курбанов поделился ожиданиями от боя Тимофея Цзю и Карлоса Окампо

Российский боксер RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов высказался о поединке между австралийцем Тимофеем Цзю и мексиканцем Карлосом Окампо.

«Карлос Окампо — боец среднего веса, который два раза проигрывал нокаутом. Хоть он и мексиканец, но никакой угрозы он не несет. Цзю его переедет максимум до пятого раунда», - сказал Курбанов в беседе с журналистом «Советского Спорта» Игорем Брагиным.

Напомним, бой Тимофея Цзю и Карлоса Окампо состоится 18 июня в Австралии.

Цзю является временным чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе.

Окампо в последнем поединке уступил Себастьяну Фундоре единогласным решением судей.