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Магомед Курбанов поделился ожиданиями от боя Тимофея Цзю и Карлоса Окампо

Поединок состоится 18 июня в Австралии.
15 июня 2023 16:35
автор: Игорь Брагин

Российский боксер RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов высказался о поединке между австралийцем Тимофеем Цзю и мексиканцем Карлосом Окампо.

«Карлос Окампо — боец среднего веса, который два раза проигрывал нокаутом. Хоть он и мексиканец, но никакой угрозы он не несет. Цзю его переедет максимум до пятого раунда», - сказал Курбанов в беседе с журналистом «Советского Спорта» Игорем Брагиным.

Напомним, бой Тимофея Цзю и Карлоса Окампо состоится 18 июня в Австралии.

Цзю является временным чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе.

Окампо в последнем поединке уступил Себастьяну Фундоре единогласным решением судей.

источник: «Советский спорт»
Магомед Курбанов поделился ожиданиями от боя Тимофея Цзю и Карлоса Окампо
Поединок состоится 18 июня в Австралии.
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