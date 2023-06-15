Чемпион мира по боксу Гаджимагомедов согласен провести поединок с Федором Емельяненко

Чемпион мира по боксу в весовой категории до 92 кг и призер Олимпиады Муслим Гаджимагомедов готов встретится на ринге с четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федором Емельяненко.

«Федор Емельяненко – легенда ММА. Думаю, что стоит попробовать себя, хотя и немного поздновато он переходит в профессиональный бокс. Согласился бы провести поединок с Федором? Согласился бы», - сказал Гаджимагомедов в интервью корреспонденту «Советского спорта».

Ранее Федор Емельяненко допустил возвращение на ринг в качестве боксера.