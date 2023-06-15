Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию IBA к МОК

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял к производству апелляцию Международной ассоциации бокса (IBA), возглавляемую россиянином Умаром Кремлевым, на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать признание организации, сообщается на сайте CAS.

Ранее Исполнительный комитет МОК рекомендовал сессии организации не возвращать признание IBA, поскольку ассоциация не выполнила условия, выдвинутые МОК в декабре 2021 года.

При этом IBA не стал продлевать спонсорский контракт с «Газпромом», чтобы договориться с исполкомом МОК, но и это не помогло прийти к соглашению. Критику со стороны МОК вызвал тот факт, что IBА также допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под государственными символами стран.

Исполком МОК рекомендовал сессии комитета сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2024 года в Париже. Внеочередная сессия МОК, посвященная данному вопросу, пройдет в онлайн-режиме 22 июня.