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Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию IBA к МОК

Международная ассоциация бокса опротестовала рекомендацтю МОК отозвать признание организации.
15 июня 2023 18:52
автор: Александр Евграфов

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял к производству апелляцию Международной ассоциации бокса (IBA), возглавляемую россиянином Умаром Кремлевым, на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать признание организации, сообщается на сайте CAS.

Ранее Исполнительный комитет МОК рекомендовал сессии организации не возвращать признание IBA, поскольку ассоциация не выполнила условия, выдвинутые МОК в декабре 2021 года.

При этом IBA не стал продлевать спонсорский контракт с «Газпромом», чтобы договориться с исполкомом МОК, но и это не помогло прийти к соглашению. Критику со стороны МОК вызвал тот факт, что IBА также допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под государственными символами стран.

Исполком МОК рекомендовал сессии комитета сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2024 года в Париже. Внеочередная сессия МОК, посвященная данному вопросу, пройдет в онлайн-режиме 22 июня.

источник:
Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию IBA к МОК
Международная ассоциация бокса опротестовала рекомендацтю МОК отозвать признание организации.
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