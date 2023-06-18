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«Победа шикарная». Костя Цзю - о поединке сына Тима с Окампо

Бой прошел в австралийском Голд-Косте.
18 июня 2023 09:40
автор: Александр Поволоцкий

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю отреагировал на победу своего сына Тима в поединке против мексиканца Карлоса Окампо.

Отметим, что австралиец успешно защитил титул временного чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 69,9 кг.

«Победа шикарная. Всё было пошагово. Тим не бросился. Есть такая вещь, которая называется «инстинкт убийцы». Он должен находиться в момент, когда чувствуешь, что с соперником не всё в порядке. Не надо жалеть, жалеть будем после, когда всё закончится. Сейчас пусть жалеет», — цитирует Костю Цзю «Чемпионат».

Добавим, что Тим одержал победу нокаутом на второй минуте в первом же раунде. Цзю продолжил свою беспроигрышную серию. В его активе 23 победы.

источник: Чемпионат.com
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