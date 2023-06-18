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Тим Цзю вызвал Чарло на поединок за титул абсолютного чемпиона мира

Ранее бой был отложен из-за травмы американца.
18 июня 2023 09:42
автор: Александр Евграфов

Временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе австралиец Тим Цзю вновь вызвал американца Джермелла Чарло на поединок за титул абсолютного чемпиона мира, сообщает The West Australian.

«Меня не устраивает титул временного чемпиона и временный пояс - я хочу все четыре, хочу Чарло в своем списке. Давай подеремся в октябре. Я иду за четырьмя поясами», - отметил Цзю.

Бой между Цзю и Чарло должен был состояться в январе, однако был отложен из-за перелома руки у американца.

28-летний Цзю за карьеру добился 23 побед (17 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. В марте австралиец стал обладателем временного титула чемпиона мира по версии WBO. 33-летний Чарло является чемпионом мира в первом среднем весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF) и WBO. В карьере он побеждал 35 раз (19 - нокаутом), потерпел одно поражение и завершил один бой вничью.

В воскресенье Тим Цзю, сын Константина Цзю, нокаутировал в первом раунде мексиканца Карлоса Окампо. Поединок прошел в Голд-Косте (Австралия).

источник:
Тим Цзю вызвал Чарло на поединок за титул абсолютного чемпиона мира
Ранее бой был отложен из-за травмы американца.
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