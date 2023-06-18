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Тим Цзю заявил, что укус собаки помог ему нокаутировать Окампо

Сын Константина Цзю защитил чемпионский титул
18 июня 2023 16:13
автор: Максим Скороходов

Боксер Тим Цзю, выступающий под флагом Австралии, высказался о быстрой победе над мексиканцем Карлосом Окампо.

Напомним, что сын Константина Цзю нокаутировал своего соперника за 70 секунд и защитить титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг..

«Не думал, что смогу победить так быстро. Он довольно крепкий парень. После укуса собаки я стал одержимым. Теперь я питбуль», - сказал Тим в интервью Fight Hub TV.

Добавим, что из-за укуса собаки Тиму Цзю потребовалась операция, о чем стало известно 30 мая.

Тим Цзю одержал 23-ю победу в карьере, 17 из которых – нокаутом. К слову, он не знает поражений на профессиональном уровне.

Тим Цзю заявил, что укус собаки помог ему нокаутировать Окампо
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