CAS отклонил апелляцию IBA на рекомендацию МОК отозвать признание организации

CAS отклонил апелляцию Международное ассоциации бокса (IBA) на рекомендацию МОК отозвать признание организации.

Таким образом, рекомендации остались в силе, МОК будет решать вопрос по дальнейшему сотрудничеству с IBA на внеочередной сессии, назначенной на 22 июня.

В 2019 году МОК отстранил Международную боксерскую ассоциацию от организации турнира на ОИ из-за различных проблем. Речь шла об управленческих, финансовых, судейских и этических нарушениях.

IBA не стала продлевать спонсорский контракт с «Газпромом», чтобы договориться с исполкомом МОК, но и это не помогло прийти к соглашению. Критику со стороны МОК вызвал тот факт, что IBА также допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под государственными символами стран.