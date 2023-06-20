Американский боксер призвал лишить Усика всех титулов

Американский боксер Кристофер Лавджой раскритиковал действующего чемпиона дивизиона по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика.

«У этого скользкого ублюдка Усика все еще нет боя? Его нужно лишить титулов. Через 60 дней будет уже год с его последнего боя. Позорище. «Калифорнийский Гризли» проведёт третий поединок в этом году и уже положил больше миллиона на свой счёт», - написал Лавджой в своих соцсетях.

Усик не дрался с августа 2022 года, когда он выиграл раздельным решением судей у британского боксёра Энтони Джошуа.