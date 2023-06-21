Фьюри заявил о завершении переговоров по новому поединку

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри намекнул на организацию нового поединка.

Напомним, что в последнем бою британец проводил третью защиту титула с соотечественником Дереком Чисорой. Рефери остановил бой в 10-м раунде, присудив Тайсону победу техническим нокаутом.

«Мы возвращаемся. Мы принесeм с собой боль, целую кучу боли! Оставайтeсь на связи. Я очeнь взволнован. Всe уже обговорено и решeно», — написал Фьюри на своeй странице в соцсети.

Ранее британец раскритиковал украинца Александра Усика за срыв титульного поединка в супертяжелом весе.