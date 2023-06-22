IBA лишена статуса признания МОК

МОК принял решение не возвращать признание Международной ассоциации бокса (IBA).

Об этом на внеочередной сессии организации заявил генеральный секретарь Международного олимпийского комитета Кристоф Де Кеппер.

«Подтверждаeм доклад и решение о нeобходимости отзыва признания IBA. Это eдинственное логичное решение. Также очeвидно, что IBA в сложившихся условиях, нe может организовывать отборочный турнир на ОИ‑2024», – сказал функционер.

Отметим, что IBA руководит россиянин Умар Кремлев.

МОК также выступил с рекомендацией, чтобы IBA не проводила олимпийский турнир по боксу на Играх-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

Напомним, что Международного олимпийского комитета самостоятельно руководил отбором и соревнованиями Олимпийских игр 2020 года в Токио.