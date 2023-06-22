Тайсон Фьюри: нет никаких шансов, что я буду драться по правилам ММА

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о возможности поединка с чемпионом UFC Джоном Джонсом.

«Все эти разговоры о том, что я и Джон Джонс можем встретиться в октагоне нелепы. Я чемпион мира по боксу. Почему вы решили, что мне будет интересно выйти в клетку, бороться и прочее. Это не мое дело. Никогда не было разговоров о том, что я хочу драться с Джонсом по правилам ММА, не хочу выходить в октагон и ломать себе руку, Нет никаких шансов, что я буду драться по правилам смешанных единоборств», - приводит слова Фьюри MMA Fighting.