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Тайсон Фьюри: нет никаких шансов, что я буду драться по правилам ММА

Фьюри высказался о бое с Джоном Джонсом.
22 июня 2023 16:36
автор: Александр Кожевников

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о возможности поединка с чемпионом UFC Джоном Джонсом.

«Все эти разговоры о том, что я и Джон Джонс можем встретиться в октагоне нелепы. Я чемпион мира по боксу. Почему вы решили, что мне будет интересно выйти в клетку, бороться и прочее. Это не мое дело. Никогда не было разговоров о том, что я хочу драться с Джонсом по правилам ММА, не хочу выходить в октагон и ломать себе руку, Нет никаких шансов, что я буду драться по правилам смешанных единоборств», - приводит слова Фьюри MMA Fighting.

источник: MMA Fighting
Тайсон Фьюри: нет никаких шансов, что я буду драться по правилам ММА
Фьюри высказался о бое с Джоном Джонсом.
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