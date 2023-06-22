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Промоутер рассказал о двух возможных соперниках Бивола

Поединок российского боксера может состояться в сентябре.
22 июня 2023 17:28
автор: Александр Евграфов

У непобежденного российского чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола есть в качестве вероятных соперников два кандидата, сообщил промоутер Эдди Хирн в интервью, размещенном на Youtube канале iFL TV.

В частности это может быть победитель боя между Энтони Смитом и Артуром Бетербиевым.

«Бивол хочет провести поединок с ним, но этот бой состоится лишь в августе. А Дмитриая мы вероятно увидим в сентябре. Я бы хотел, чтобы он подрался с британцем. Можно было бы выставить его против Энтони Ярда, заслужившего свой шанс благодаря встрече с Бетербиевым, или свободного агента Дэна Азиза», – отметил Хирн.

Ранее руководство WBC заявило, что не будет организовывать повторный поединок между Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом.

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