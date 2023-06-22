«Так будет с каждым, кто ослушается МОК». Журова - об отзыве признания IBA

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала решение МОК не возвращать признание Международной ассоциации бокса (IBA).

«МОК даст право другому уполномоченному органу организовать отборочный турнир на Олимпийские игры-2024 года и будет спокойно развивать бокс, только без нас. Президент федерации, будучи сам из России, дал возможность нашим спортсменам выступать под флагом и гимном вместо нейтрального статуса. Он ослушался МОК, поэтому возникла такая реакция. Чтобы неповадно было. Это «пугалка» для тех, кто попытается сделать нечто подобное, чтобы показать, что это ждет каждого, кто ослушается», - приводит слова Светланы Журовой «Спорт-Экспресс».

IBA руководит россиянин Умар Кремлев.

МОК также выступил с рекомендацией, чтобы IBA не проводила олимпийский турнир по боксу на Играх-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

Напомним, что Международного олимпийского комитета самостоятельно руководил отбором и соревнованиями Олимпийских игр 2020 года в Токио.