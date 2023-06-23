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«Самые коррумпированные соревнования – это Олимпийские игры». Кравцов – об отзыве МОК признания IBA

Организацию возглавляет российский функционер.
23 июня 2023 16:14
автор: Александр Поволоцкий

Глава тренерского совета сборной России Эдуард Кравцов отреагировал на решение МОК о лишении признания Международной ассоциации бокса.

Отметим, что IBA не может контролировать отбор и проведение турнира на Олимпийских играх. Руководит ассоциацией россиянин Умар Кремлев.

«Ни для кого не секрет, что самые коррумпированные соревнования – это Олимпийские игры. Если брать по факту, без номинального участия IBA прошли Олимпийские игры в Токио. Другой вопрос заключается в том, что МОК отстранил IBA, но боксеры и технический персонал, которые будут принимать участие, являются членами Международной ассоциации бокса», — цитирует Кравцова «Чемпионат».

Напомним, что в четверг, 22 июня, МОК принял решение не возвращать признание IBA. Об этом заявил генеральный секретарь комитета Кристоф Де Кеппер.

источник: Чемпионат.com
«Самые коррумпированные соревнования – это Олимпийские игры». Кравцов – об отзыве МОК признания IBA
Организацию возглавляет российский функционер.
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