«Самые коррумпированные соревнования – это Олимпийские игры». Кравцов – об отзыве МОК признания IBA

Глава тренерского совета сборной России Эдуард Кравцов отреагировал на решение МОК о лишении признания Международной ассоциации бокса.

Отметим, что IBA не может контролировать отбор и проведение турнира на Олимпийских играх. Руководит ассоциацией россиянин Умар Кремлев.

«Ни для кого не секрет, что самые коррумпированные соревнования – это Олимпийские игры. Если брать по факту, без номинального участия IBA прошли Олимпийские игры в Токио. Другой вопрос заключается в том, что МОК отстранил IBA, но боксеры и технический персонал, которые будут принимать участие, являются членами Международной ассоциации бокса», — цитирует Кравцова «Чемпионат».

Напомним, что в четверг, 22 июня, МОК принял решение не возвращать признание IBA. Об этом заявил генеральный секретарь комитета Кристоф Де Кеппер.