Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко оценила деятельность Умара Кремлёва на посту президента Международной ассоциации бокса.

– IBA удалось многое сделать в развитии бокса в мире, в том числе благодаря участию Умара Кремлева. Это стало возможно и благодаря поддержке со стороны национальных федераций. Были закрыты долги, образовавшиеся после деятельности предыдущего руководства Международной ассоциации бокса. И своим вчерашним решением МОК попытался перечеркнуть все то, что было достигнуто. Это большая ошибка и решение, которое имеет политический окрас. Что касается выступления на соревнованиях, то наши спортсмены готовы соревноваться только с гимном и флагом, без каких-либо ограничений, деклараций и всего прочего. Российские боксеры будут выступать только в грамотных и честных соревнованиях, где все будут в равных условиях. Например, Всемирные Игры Дружбы, которые пройдут уже в следующем году. Что касается решения МОК, то нам было непонятно, почему была выбрана именно эта дата. 22 июня для нашей страны день памяти и скорби. Мы не собирали пресс-конференцию, потому что у нас есть традиция поминать своих соотечественников. В дополнение хочу отметить, что в регионах дети и подростки постоянно спрашивают меня, почему мы не можем полноценно выступать на Олимпийских играх, почему нас не допускает МОК, – заявила Кириенко в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Игорем Брагиным.

Напомним, что в четверг, 22 июня, Международный олимпийский комитет принял решение не возвращать признание IBA. Об этом заявил генеральный секретарь организации Кристоф Де Кеппер.