Гаджимагомедов: Игры Дружбы, уверен, станут не менее крупными, чем Олимпиада

Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр Муслим Гаджимагомедов заявил, что готов выступать на международных соревнованиях только наравне со спортсменами из других стран.

Напомним, что в четверг, 22 июня, МОК принял решение не возвращать признание Международной ассоциации бокса. Об этом заявил генеральный секретарь комитета Кристоф Де Кеппер.

– Мы не согласны с решением МОК. Мы тренируемся, пашем, а взамен получаем вот такие решения. Мы хотим и дальше выступать на соревнованиях, но наравне со спортсменами из других стран. Мы не готовы выступать без флага и гимна, не готовы подписывать какие-то декларации. У нас также есть ряд крупнейших соревнований в России, которые состоятся в следующем году. Я говорю в том числе об Играх Дружбы. Уверен, они станут не менее крупными, чем Олимпийские игры, – сказал Гаджимагомедов в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Игорем Брагиным.

Ранее президент России Владимир Путин поручил провести на территории страны Игры Дружбы по зимним и летним видам спорта. Ожидается, что соревнования состоятся в сентябре 2024 года в Москве.