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Гаджимагомедов: Игры Дружбы, уверен, станут не менее крупными, чем Олимпиада

Соревнования пройдут в сентябре 2024 года в Москве.
23 июня 2023 17:55
автор: Игорь Брагин

Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр Муслим Гаджимагомедов заявил, что готов выступать на международных соревнованиях только наравне со спортсменами из других стран.

Напомним, что в четверг, 22 июня, МОК принял решение не возвращать признание Международной ассоциации бокса. Об этом заявил генеральный секретарь комитета Кристоф Де Кеппер.

– Мы не согласны с решением МОК. Мы тренируемся, пашем, а взамен получаем вот такие решения. Мы хотим и дальше выступать на соревнованиях, но наравне со спортсменами из других стран. Мы не готовы выступать без флага и гимна, не готовы подписывать какие-то декларации. У нас также есть ряд крупнейших соревнований в России, которые состоятся в следующем году. Я говорю в том числе об Играх Дружбы. Уверен, они станут не менее крупными, чем Олимпийские игры, – сказал Гаджимагомедов в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Игорем Брагиным.

Ранее президент России Владимир Путин поручил провести на территории страны Игры Дружбы по зимним и летним видам спорта. Ожидается, что соревнования состоятся в сентябре 2024 года в Москве.

источник: «Советский спорт»
Гаджимагомедов: Игры Дружбы, уверен, станут не менее крупными, чем Олимпиада
Соревнования пройдут в сентябре 2024 года в Москве.
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