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Украинец Гвоздик - о бое с россиянином Биволом: я попытаюсь избить его и нанести ущерб для здоровья

В боксе может состояться уникальный поединок.
Украинец Гвоздик - о бое с россиянином Биволом: я попытаюсь избить его и нанести ущерб для здоровья
24 июня 2023 11:17
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

Украинский боксер Александр Гвоздик высказался о возможном бое против россиянина Дмитрия Бивола.

«Бивол - моя цель на сегодня. Слушай, мы будем драться, мы не будем играть. У нас будет бой - это не проблема для меня. Солдаты сражаются на поле боя, а я делаю это на ринге. Я попытаюсь избить его и нанести ущерб для здоровья. Я не думаю, что это будет проблемой», - приводит слова Гвоздика Pro Box TV.

Напомним, Бивол является чемпионом мира WBA в полутяжелом весе. Россиянин провел 21 поединок и во всех одержал победу.

На счету Гвоздика 20 боев и 19 побед.

Украинец Гвоздик - о бое с россиянином Биволом: я попытаюсь избить его и нанести ущерб для здоровья
Украинец Гвоздик - о бое с россиянином Биволом: я попытаюсь избить его и нанести ущерб для здоровья
В боксе может состояться уникальный поединок.
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