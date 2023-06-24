Стала известна дата следующего поединка олимпийского чемпиона по боксу Батыргазиева

Следующий поединок олимпийского чемпиона Токио по боксу Альберта Батыргазиева состоится 28 июля в Ханты-Мансийске, сообщает РИА Новости со ссылкой на тренера спортсмена Эдуарда Кравцова.

Соперником Батыргазиева будет 27-летний доминиканец Франсис Вильяр Фромета.

«Это будет рейтинговый поединок, регламент - 10 раундов. Фромета находится на 15-м месте в рейтинге WBA, а Альберт в нем занимает седьмую позицию. Это очень хороший и серьезный соперник, он провел 17 боев и одержал 17 побед», - отметил Кравцов.

По словам тренера, сейчас в Сочи заканчивается второй этап подготовки, затем будет четыре дня отдыха, а с 29 июня начнется заключительный тренировочный сбор.

25-летний Батыргазиев в предыдущем бою в феврале 2023 года техническим нокаутом в восьмом раунде выиграл у бывшего суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) панамца Хесреэля Корралеса.

Для россиянина победа стала восьмой в восьми боях в профессиональном боксе (шесть из них завершены досрочно).