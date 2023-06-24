ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Стала известна дата следующего поединка олимпийского чемпиона по боксу Батыргазиева

Бой состоится в Ханты-Мансийске.
24 июня 2023 16:22
автор: Александр Евграфов

Следующий поединок олимпийского чемпиона Токио по боксу Альберта Батыргазиева состоится 28 июля в Ханты-Мансийске, сообщает РИА Новости со ссылкой на тренера спортсмена Эдуарда Кравцова.

Соперником Батыргазиева будет 27-летний доминиканец Франсис Вильяр Фромета.

«Это будет рейтинговый поединок, регламент - 10 раундов. Фромета находится на 15-м месте в рейтинге WBA, а Альберт в нем занимает седьмую позицию. Это очень хороший и серьезный соперник, он провел 17 боев и одержал 17 побед», - отметил Кравцов.

По словам тренера, сейчас в Сочи заканчивается второй этап подготовки, затем будет четыре дня отдыха, а с 29 июня начнется заключительный тренировочный сбор.

25-летний Батыргазиев в предыдущем бою в феврале 2023 года техническим нокаутом в восьмом раунде выиграл у бывшего суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) панамца Хесреэля Корралеса.

Для россиянина победа стала восьмой в восьми боях в профессиональном боксе (шесть из них завершены досрочно).

источник: «РИА Новости»
Стала известна дата следующего поединка олимпийского чемпиона по боксу Батыргазиева
Бой состоится в Ханты-Мансийске.
24.06.2023 16:22
Бокс
автор: Александр Евграфов
Украинец Гвоздик - о бое с россиянином Биволом: я попытаюсь избить его и нанести ущерб для здоровья
Украинец Гвоздик - о бое с россиянином Биволом: я попытаюсь избить его и нанести ущерб для здоровья
В боксе может состояться уникальный поединок.
24.06.2023 11:17
Бокс
автор: Александр Шульгин
Гаджимагомедов: Игры Дружбы, уверен, станут не менее крупными, чем Олимпиада
Соревнования пройдут в сентябре 2024 года в Москве.
23.06.2023 17:55
Бокс
автор: Игорь Брагин
Генеральный секретарь ФБР: решение МОК – ошибка, которая имеет политический окрас
Ранее комитет принял решение не возвращать признание IBA.
23.06.2023 17:37
Бокс
автор: Игорь Брагин
«Самые коррумпированные соревнования – это Олимпийские игры». Кравцов – об отзыве МОК признания IBA
Организацию возглавляет российский функционер.
23.06.2023 16:14
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
«Так будет с каждым, кто ослушается МОК». Журова - об отзыве признания IBA
МОК не вернул признание организации.
22.06.2023 17:33
Бокс
автор: Александр Кожевников
Промоутер рассказал о двух возможных соперниках Бивола
Поединок российского боксера может состояться в сентябре.
22.06.2023 17:28
Бокс
автор: Александр Евграфов
Тайсон Фьюри: нет никаких шансов, что я буду драться по правилам ММА
Фьюри высказался о бое с Джоном Джонсом.
22.06.2023 16:36
Бокс
автор: Александр Кожевников
«Политизированное решение МОК». Свищев - о лишении признания Международной ассоциации бокса
За решение проголосовали 69 членов МОК из 70.
22.06.2023 16:35
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
IBA лишена статуса признания МОК
IBA лишена статуса признания МОК
Федерацию возглавляет представитель России.
22.06.2023 14:58
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.