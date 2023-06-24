Федерация бокса России выступила с заявлением в связи с политической ситуацией в стране 

Федерация бокса России опубликовала официальное заявление на тему введенного режима контртеррористической операции в стране.

«В это непростое для жизни нашей страны время руководство Федерации бокса России считает необходимым заявить о своей позиции. Мы полностью поддерживаем президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, который обратился к россиянам с призывом отбросить все распри в этот сложный период. Призываем всех сплотиться вокруг президента РФ и верховного главнокомандующего, а также сохранять спокойствие», – написано в опубликованном заявлении пресс-службой федерации.

Добавим, что сегодня, 24 июня в нескольких регионах России был объявлен режим контртеррористической операции в связи с действиями ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным. В связи с этим на территории страны были отменены массовые мероприятия.