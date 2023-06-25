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20-летний российский боксёр погиб в ДТП

Авария произошла в субботу, 24 июня.
25 июня 2023 12:15
автор: Александр Кожевников

20-летний российский боксёр, мастер спорта России Александр Швалов погиб в ДТП на трассе между Читой и озером Арахлей. Об этом сообщает городской портал Chita.ru.

Федерация бокса Забайкалья выразила соболезнования родным и близким умершего, отметив, что спортсмен «всегда будет примером безграничной преданности своему делу».

Отметим, что Швалов был многократным победителем всероссийских соревнований.

В 2021 году Александр выполнил норматив мастера спорта России, выиграв четыре поединка на Всероссийских соревнованиях по боксу.

источник: Chita.ru
20-летний российский боксёр погиб в ДТП
Авария произошла в субботу, 24 июня.
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