Поветкин заявил о желании возобновить карьеру

Известный российский боксер Александр Поветкин может возобновить карьеру. По словам экс-спортсмена, он уже начал тренироваться, однако, окончательное решение будет принято в течение двух месяцев.

«Стараюсь набирать обороты. Буду выступать или не буду – наверное, нет, хотя всякое может быть», – добавил тяжеловес в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года. Кроме того, он владел титулом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). За всю карьеру он одержал 36 побед, потерпел три поражения и завершил один поединок вничью.