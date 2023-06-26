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Поветкин заявил о желании возобновить карьеру

Русский Витязь даже назвал примерные сроки своего возвращения.
26 июня 2023 09:39
автор: Артур Гичунцев

Известный российский боксер Александр Поветкин может возобновить карьеру. По словам экс-спортсмена, он уже начал тренироваться, однако, окончательное решение будет принято в течение двух месяцев.

«Стараюсь набирать обороты. Буду выступать или не буду – наверное, нет, хотя всякое может быть», – добавил тяжеловес в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года. Кроме того, он владел титулом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). За всю карьеру он одержал 36 побед, потерпел три поражения и завершил один поединок вничью.

источник: «Советский спорт»
Поветкин заявил о желании возобновить карьеру
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