ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Промоутер де ла Хойя раскритиковал коллегу Хирна

Бывший боец считает, что Хирн необязателен и не держит своего слова.
26 июня 2023 10:47
автор: Александр Евграфов

Американский боксер-профессионал, ставший чемпионом мира в шести весовых категориях, промоутер Оскар де ла Хойя раскритиковал своего коллегу Эдди Хирна, разместив соответствующую публикацию в социальных сетях.

«Эдди Хирн обещал организовать бой Берланги против Канело, и этого нет. Это не первый раз. В прошлый раз он подписал контракт с Майки Гарсией и тоже не смог выполнить. Не случайно Боб Арум и Эл Хеймон не хотят с ним работать», - говорится в публикации.

Ранее стало известно о срыве поединка Берланги и Канело. Следующий поединок абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Канело проведет 16 сентября с Джермаллом Чарло.

источник: «Советский спорт»
Промоутер де ла Хойя раскритиковал коллегу Хирна
Бывший боец считает, что Хирн необязателен и не держит своего слова.
26.06.2023 10:47
Бокс
автор: Александр Евграфов
Поветкин заявил о желании возобновить карьеру
Русский Витязь даже назвал примерные сроки своего возвращения.
26.06.2023 09:39
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Стали известны дата следующего боя и соперник Сауля Альвареса
32-летний мексиканец является абсолютным чемпионом мира.
25.06.2023 20:56
Бокс
автор: Максим Скороходов
20-летний российский боксёр погиб в ДТП
Авария произошла в субботу, 24 июня.
25.06.2023 12:15
Бокс
автор: Александр Кожевников
Азиатская конфедерация бокса намерена покинуть IBA
Азиатская конфедерация бокса намерена покинуть IBA
IBA лишили признания со стороны МОК.
25.06.2023 08:35
Бокс
автор: Александр Кожевников
Федерация бокса России выступила с заявлением в связи с политической ситуацией в стране 
Спортивная организация оказала поддержку президенту РФ Владимиру Путину на фоне происходящих событий. 
24.06.2023 19:02
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Стала известна дата следующего поединка олимпийского чемпиона по боксу Батыргазиева
Бой состоится в Ханты-Мансийске.
24.06.2023 16:22
Бокс
автор: Александр Евграфов
Украинец Гвоздик - о бое с россиянином Биволом: я попытаюсь избить его и нанести ущерб для здоровья
Украинец Гвоздик - о бое с россиянином Биволом: я попытаюсь избить его и нанести ущерб для здоровья
В боксе может состояться уникальный поединок.
24.06.2023 11:17
Бокс
автор: Александр Шульгин
Гаджимагомедов: Игры Дружбы, уверен, станут не менее крупными, чем Олимпиада
Соревнования пройдут в сентябре 2024 года в Москве.
23.06.2023 17:55
Бокс
автор: Игорь Брагин
Генеральный секретарь ФБР: решение МОК – ошибка, которая имеет политический окрас
Ранее комитет принял решение не возвращать признание IBA.
23.06.2023 17:37
Бокс
автор: Игорь Брагин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.