Промоутер де ла Хойя раскритиковал коллегу Хирна

Американский боксер-профессионал, ставший чемпионом мира в шести весовых категориях, промоутер Оскар де ла Хойя раскритиковал своего коллегу Эдди Хирна, разместив соответствующую публикацию в социальных сетях.

«Эдди Хирн обещал организовать бой Берланги против Канело, и этого нет. Это не первый раз. В прошлый раз он подписал контракт с Майки Гарсией и тоже не смог выполнить. Не случайно Боб Арум и Эл Хеймон не хотят с ним работать», - говорится в публикации.

Ранее стало известно о срыве поединка Берланги и Канело. Следующий поединок абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Канело проведет 16 сентября с Джермаллом Чарло.