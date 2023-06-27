Бивол назвал предпочтительного соперника

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал, что хотел бы провести следующий бой осенью.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Бивола может стать победитель боя между Энтони Смитом и Артуром Бетербиевым.

«Когда следующий бой? Надеюсь, в сентябре или октябре. Я готов к любому бою в своей весовой категории.

Хотел бы подраться с Чарло, если он выиграет у Канело. Но не стремлюсь к конкретному имени. Если будет хорошее предложение спуститься за поясом, я это сделаю, но предпочитаю драться в своём весе», - приводит слова Бивола FightHub.

Ранее руководство WBC заявило, что не будет организовывать повторный поединок между Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом.