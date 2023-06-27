В команде Бивола объяснили невозможность проведения боя против Бетербиева

Бюрократические ограничения не позволяют провести поединок между чемпионами мира по боксу Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Об этом сообщили в команде Бивола.

«На данный момент из-за бюрократических запретов этот бой не может быть организован. Это следует из заявлений некоторых боксерских федераций», — приводит слова представителя команды Бивола ТАСС.

Бивол провел последний поединок в ноябре 2022 года, одержав победу над мексиканцем Хильберто Зименесом. Бетербиев в последнем бою одержал победу над Энтони Ярдом. Оба российских боксера еще ни разу не проигрывали в карьере.