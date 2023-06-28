В Екатеринбурге сняли фильм о героях XIII века. Все ради кулачных поединков

В пятницу в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК пройдет второй турнир по кулачным поединкам от RCC Hard. В главном поединке шоу встретятся российский боец Олег Фомичев и Асылжан Бакытжанулы из Казахстана.

Ради этого противостояния в столице Урала сняли короткометражный фильм с отсылками к XIII веку. В основе сюжета лежит ночной спор между путниками у костра. Каждый рассказывает небылицы о своих народных героях, пытаясь решить, кто сильнее: богатырь или батыр.

Источник фото: RCC Hard

Большая часть съемок прошла возле Шарташа и в лесах Юго-Западного района, а в качестве декораций использовали русские избы и монгольские юрты. Этнический эпос заканчивается встречей лицом к лицу богатыря Фомича и батыра Асылжана в одной из локаций. Специально для этой сцены Свердловская киностудия подготовила национальные костюмы, а гримеры довели образы спортсменов до реалистичности.

Источник фото: RCC Hard

Презентация фильма состоится за несколько минут до поединка. Увидеть его смогут фанаты на арене и зрители на телеканале UDAR (доступен на всех платформах в стандартной подписке).