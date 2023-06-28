Титульный поединок между Усиком и Фьюри не состоится в 2023 году 

Украинский боксер Александр Усик не встретится на ринге с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри в нынешнем году. Об этом сообщает корреспондент Talk Sport Саймон Джордан.

По информации источника, титульный поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе не состоится из-за нежелания 34-летнего бойца драться против украинца. Сообщается, что щедрое предложение из Саудовской Аравии не переубедит британца в своем решении.

Добавим, что Фьюри последний раз выходил на ринг в декабре прошлого года, он одержал победу над Дереком Чисорой техническим нокаутом в десятом раунде. Всего за карьеру он провел 33 боя и все выиграл.

Последний бой Усика состоялся в августе 2022 года. 36-летний боксер одолел Энтони Джошуа раздельным решением судей. На его счету 20 поединков и 20 побед за всю карьеру.