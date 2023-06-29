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Промоутер Фьюри рассказал, почему бой его клиента с Усиком до сих пор не состоялся 

По словам 71-летнего менеджера, три попытки организовать очный поединок между бойцами не увенчались успехом. 
29 июня 2023 22:17
автор: Глеб Шевяков

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы британского боксера Тайсона Фьюри, назвал причину, по которой бой чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе и представителя Украины Александра Усика по-прежнему не состоялся.

«Тайсон действительно хочет драться, и мы должны организовать ему бой. Мы пытались устроить бой с Усиком трижды в этом году. Но, вопреки всем сообщениям в социальных сетях, он этого не хотел. Если бы Усик хотел боя, он бы состоялся. Он думает, что получит 70 миллионов долларов в Саудовской Аравии, и я это понимаю. Но, пожалуйста, прекратите нести чушь, что бой не организован из-за Тайсона», — приводит слова Уоррена talkSPORT.

Добавим, что Фьюри последний раз проводил поединок в декабре 2022 года, где одержал победу над Дереком Чисорой техническим нокаутом в десятом раунде. Всего за карьеру он принял участие в 33 боях и во всех одержал победы.

Усик в последний раз выходил на ринг летом прошлого года. 36-летний боксер победил Энтони Джошуа раздельным решением судей. На его счету – 20 поединков и 20 побед за всю карьеру.

источник: talkSPORT
Титульный поединок между Усиком и Фьюри не состоится в 2023 году 
Британский атлет не планирует встречаться со своим оппонентом. 
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