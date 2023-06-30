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Тим Цзю и Джермелл Чарло договорились о дате проведения поединка

Американец владеет титулами WBC, WBA Super, IBFи WBO.
30 июня 2023 09:32
автор: Александр Поволоцкий

Менеджер австралийца Тима Цзю заявил, что боксер следующий бой проведет с абсолютным чемпионом в среднем весе Джермеллом Чарло.

Напомним, что спортсмен с русскими корнями и американец должны были встретиться в конце января. Поединок не состоялся из-за травмы Чарло.

«Поединок состоится в США. Мы уже даже договорились о дате. Объявление с их стороны лишь вопрос времени», — цитирует Глена Дженнингса MAIN EVENT.

Добавим, что в своем последнем бою Тим одержал победу нокаутом над мексиканцем Карлосом Окампо на второй минуте первого раунда.

источник: «Советский спорт»
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