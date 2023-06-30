Чемпион мира Бивол высказался о потенциальном поединке с Бенавидесом

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол не исключил возможный бой с двукратным чемпионом мира во втором среднем весе Дэвидом Бенавидесом.

Отметим, что 32-летний россиянин выступает в категории до до 79,4 кг, а 26-летний американец - до 76,2 кг.

«Это был бы отличный бой, почему бы и нет? Но моя цель – драться за пояса», — цитирует Бивола BoxingScene.

Добавим, что в своем последнем бою Дмитрий победил единогласным решением судей мексиканца Хильберто Рамиреса. Поединок прошел 5 ноября в Абу-Даби.