Хирн назвал самого переоцененного боксера современности

Известный промоутер Эдди Хирн назвал имя боксера, которого считает самым переоцененным.

Отметим, что компания британца способствует продвижению Энтони Джошуа, Райана Барнетта, Джеймс Дигейла, Халида Яфаи, Александра Усика и других.

«Деонтей Уайлдер. Причина - я считаю его опасным нокаутером. Однако его переоценивают, ведь Луис Ортис сделал из него школьника и настучал по голове. Да, Уайлдер нокаутировал его, но по раундам проигрывал 8-0», — приводит DAZN Boxing слова Хирна.

Добавим, что в своем последнем бою Уайлдер одержал победу нокаутом за три секунды до конца первого раунда над представителем Финляндии Робертом Хелениусом. Дважды американец проиграл британцу Тайсону Фьюри.