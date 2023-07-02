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Эдди Хирн предположил, что Тайсон Фьюри проведет свой следующий бой против Нганну

По мнению Эдди Хирна чемпион мира по боксу выйдет на ринг против экс-чемпиона UFC.
02 июля 2023 11:48
автор: Виталий Овсянников

Популярный боксерский промоутер Эдди Хирн считает, что непобежденный боксер из Великобритании, действующий чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выйдет на ринг против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Ранее 34-летний британец заявил, что в ближайшее время сообщит о своем новом сопернике.

«Думаю, что Фьюри встретится с Нганну. Обидно, но это будет выставочный бой. Конечно, хотелось бы, чтобы Фьюри подрался с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира. Но Тайсон сам выбирает соперников. Для него приоритет – это заработок денег», — заявил Хирн в интервью TalkSport.

Напомним, что на счету боксера Тайсона Фьюри 34 боя, в которых он одержал 33 победы и один поединок завершил вничью.

36-летний Фрэнсис Нганну провел 20 боев в ММА, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

источник: talkSPORT
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