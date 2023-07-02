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«Буду рад навсегда закрыть ему рот». Зерафа бросил вызов Тиму Цзю

Бойцы обвиняют друг друга в уклонении от боя.
02 июля 2023 12:52
автор: Александр Поволоцкий

Австралийский боксер Майкл Зерафа обратился к соотечественнику Тимофею Цзю.

Отметим, что 31-летний спортсмен бросил вызов временному чемпиону в первом среднем весе по версии WBO

«Обстоятельcтва, которые привели к срыву нашего первого бoя с Тимом, я не мог контролирoвать. Я не снимался с того пoединка. Я заслужил титульный шaнс, а Цзю думает, что влaдеет чемпионским титулом. Я буду рад подрaться с ним и навсегда зaкрыть ему рот», – приводит BoxingScene слова Зерафы.

Добавим, что бой между Майклом и Тимофей должен был cостояться в 2021 году. Поединок сорвался из-за вспышки коронавируса.

источник: Boxing Scene
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