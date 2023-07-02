Эдди Хирн назвал дату проведения боя с участием Усика в Саудовской Аравии

Британский промоутер Эдди Хирн назвал дату проведения боя с участием боксера Александра Усика.

Отметим, что поединок пройдет в Саудовской Аравии. Главным боем вечера станет противостояние британского спортсмена Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера из США.

«Усик точно подерется в этот вечер. Возможно, против Филипа Хрговича, он следующий в очереди на титульный бой. Если Фьюри не примет бой, а он этого не сделает, тогда Александру придется сразится с обязательным претендентом», — цитирует Хирна Boxing Social.

Последний бой Усика состоялся в августе 2022 года. 36-летний боксер одолел Энтони Джошуа раздельным решением судей. На его счету 20 поединков и 20 побед за всю карьеру.