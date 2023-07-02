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Глава IBA Кремлев – о МОК: в олимпийской семье просто появились поросята

Международную ассоциацию бокса лишили статуса признания.
02 июля 2023 17:36
автор: Максим Скороходов

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев высказался о том, что МОК лишил IBA статуса признания.

«Это было понятно, их решение - ангажированное. Я и до этого говорил, что спорт нужно очищать от грязных политиков. Мы будем этим заниматься, в олимпийской семье просто появились эти поросята, их нужно отправить в загон, пусть у себя там гадят. В спорте их не должно быть. Наша задача — отстаивать интересы спортсменов, мы не дадим их в обиду», - приводит «Матч ТВ» слова Кремлева.

В 2019 году МОК отстранил Международную боксерскую ассоциацию от организации турнира на ОИ из-за различных проблем. Речь шла об управленческих, финансовых, судейских и этических нарушениях.

IBA не стала продлевать спонсорский контракт с «Газпромом», чтобы договориться с исполкомом МОК, но и это не помогло прийти к соглашению. Критику со стороны МОК вызвал тот факт, что IBА также допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под государственными символами стран.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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