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Уайлдер обвинил украинского боксера Усика в трусости

У Александра все больше несложившихся боев.
03 июля 2023 08:36
автор: Максим Скороходов

Экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер подверг критике украинца Александра Усика.

- Этот человек боится меня. Он регулярно убегал от меня. Ему много раз предлагали большие деньги за бой со мной, но он отказывался. Говорят, что он не хочет проблем с «Бомбардировщиком», - сказал Уайлдер в эфире YouTube-канала 78sportstv.

Напомним, что Усик - чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBF и The Ring.

Ранее Усик отказался от боя с британцем Тайсоном Фьюри, сославшись на финансовый вопрос. Этот поединок мог определить абсолютного чемпиона мира в тяжелой весовой категории.

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