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Чемпион Украины по боксу оказался в плену российской армии

Андрей Приходько отправился на фронт из-за недопонимания с тренером.
05 июля 2023 10:14
автор: Артур Гичунцев

Российские военные взяли в плен украинского боксера Андрея Приходько из диверсионного подразделения «Кракен». Об этом сообщают «РИА Новости».

«До службы я занимался профессионально боксом – 15 лет стажа, имею такие регалии, как чемпион Украины, чемпион кубка Украины, мастер спорта», – отметил Приходько.

По словам боксера, он пошел служить после возникшего недопонимания с тренером. Также спортсмен заявил, что решил отправиться на фронт, так как в Украине невозможно найти нормальную работу без военного билета.

источник: «РИА Новости»
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