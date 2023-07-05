Украинский боксер Александр Усик подписал контракт на бой против Тайсона Фьюри

Действующий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик поставил подпись под контрактом на титульный бой против непобежденного британца Тайсона Фьюри, который владеет титулом чемпиона мира по версии WBC.

Об этом сообщает Эгис Климас, занимающий должность менеджера Александра Усика.

«Да, мы все хотим, чтобы этот поединок произошел. Хочу сказать спасибо промоутерской компании Skill Challenge Promotions за усилия в организации этого боя. Просто хочу, чтобы весь мир знал: со стороны команды Усика все подписано и заверено», — сообщил Климас в своих соцсетях.

В случае, если этот поединок состоится, то победитель станет первым абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе в XXI веке.

Последним абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе был Леннокс Льюис в 1999 году.

На счету Александра Усика 20 боев, в которых он одержал 20 побед. У Тайсона Фьюри также нет ни одного поражения на профессиональном ринге. На его счету 34 боя, 33 победы и 1 ничья.