Дмитрий Бивол планирует провести свой следующий бой в октябре

32-летний российский боксёр Дмитрий Бивол, в настоящее время являющийся чемпионом мира по версии WBA среди полутяжеловесов, планирует провести свой следующий поединок в октябре.

«Планы на октябрь, но соперник ещё неизвестен», — заявил менеджера боксёра Вадим Корнилов в интервью ТАСС.

Напомним, Бивол является непобеждённым боксёром. На его счету 21 бой и 21 победа. В своём предыдущем поединке он одолел Хильберто Рамиреса, который на тот момент также не имел ни одного поражения. Также на его счету имеется победа в бою против звёздного Сауля Альвареса, который является одним из лучших боксёров современности.