Стала известна дата следующего поединка Александра Усика

Стала известна дата следующего поединка действующего чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в тяжёлом весе Александра Усика.

Украинский боксёр проведёт свой следующий бой 26 августа в польском городе Вроцлав. Его соперником станет англичанин Даниэль Дюбуа. Боксёр из Англии уже успел опубликовать афишу поединка в своих социальных сетях, подписав её фразой «Готов к своему шансу».

Ранее стало известно, что Александр Усик подписал контракт на чемпионский бой против действующего чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, о чём сообщил агент спортсмена Эгис Климас.

В активе 36-летнего украинского боксёра 20 боев, в которых он одержал 20 побед. На счету 25-летнего Дюбуа 20 боёв, 19 побед (18 нокаутом) и одно поражение.