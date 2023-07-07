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Американский боксер потерял сознание на тренировке перед титульным поединком

12-раундовый поединок перенесен на неопределенный срок.
07 июля 2023 17:18
автор: Александр Евграфов

Американский боксер Верджил Ортис-младший потерял сознание на тренировке накануне титульного поединка против литовца Эймантаса Станиониса, сообщает Boxing Scene.

По данным источника, поединок должен был состояться 8 июля, однако накануне Ортис упал в обморок во время тренировки и был доставлен в больницу. Отмечается, что отцу и тренеру 25-летнего боксера пришлось делать спортсмену искусственное дыхание.

Поединок за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе перенесен на неопределенный срок. Ранее Ортису уже пришло отложить бой в конце марта из-за сложного заболевания мышц, которое ему диагностировали в начале 2022 года.

источник: Boxing Scene
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