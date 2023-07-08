Фроч: Фьюри кричит о своих возможностях, но не проводит бои

46-летний экс-боксер Карл Фроч, ранее становившийся чемпионом мира во втором среднем весе, высказал мнение о своем соотечественнике Тайсоне Фьюри.

«Фьюри не дерется, это разочаровывает и надоедает фанатам бокса. В смешанных единоборствах все бьются друг с другом, потому что так устроено. В футболе каждая команда играет друг с другом. В боксе Тайсон Фьюри кричит о своих возможностях, а бои не проходят», — цитирует Фроча ProBox TV.

Напомним, что на счету непобежденного 34-летнего Тайсона Фьюри 34 боя, 33 победы и одна ничья. В своем прошлом бою, который состоялся 3 декабря 2022 года, он победил своего соотечественника Дерека Чисору.