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Фроч: Фьюри кричит о своих возможностях, но не проводит бои

Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри.
08 июля 2023 08:52
автор: Виталий Овсянников

46-летний экс-боксер Карл Фроч, ранее становившийся чемпионом мира во втором среднем весе, высказал мнение о своем соотечественнике Тайсоне Фьюри.

«Фьюри не дерется, это разочаровывает и надоедает фанатам бокса. В смешанных единоборствах все бьются друг с другом, потому что так устроено. В футболе каждая команда играет друг с другом. В боксе Тайсон Фьюри кричит о своих возможностях, а бои не проходят», — цитирует Фроча ProBox TV.

Напомним, что на счету непобежденного 34-летнего Тайсона Фьюри 34 боя, 33 победы и одна ничья. В своем прошлом бою, который состоялся 3 декабря 2022 года, он победил своего соотечественника Дерека Чисору.

источник: ProBox TV
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